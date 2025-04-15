Türk Telekom, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği iş birliğinde yürüttüğü ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesiyle kadınların iş gücüne katılımını desteklemeye devam ediyor. Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif ve eşit bir şekilde yer almalarına katkı sağlayan projenin 2025 yılı yeni döneminde 15 bin girişimci kadına daha ulaşılması hedeflenirken, ayrıca girişimcilere mentörlük ve hibe desteği de sağlanacak.

Türk Telekom, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme prensibi ile yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına devam ediyor. Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınma için kadınların iş hayatına aktif katılımını destekleyen Türk Telekom; Türkiye ?Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği iş birliğinde ?yürüttüğü ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesiyle kadınlara dijital yetkinlikler kazandırarak, kadınların ekonomik ve ?toplumsal hayatta daha aktif rol almasını destekliyor. ?2019 yılında hayata geçirilen ve bugüne kadar on binlerce kadın girişimciye destek vererek işlerini geliştirme fırsatı sağlayan ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesinin yeni dönemi başlıyor. Yıl boyunca ücretsiz sunulacak yüz yüze ve çevrim içi eğitimlere Türkiye’nin her yerinden, 18 yaş üstü tüm kadınlar başvurabilecek?. Proje kapsamında dijital pazarlama, dijital finansal okuryazarlık, dijital reklamcılık, dijital içerik üretimi ve sosyal medya fotoğrafçılığı başlıklarında verilecek eğitimlerin yanı sıra tasarım odaklı düşünme atölyeleri de düzenlenecek. Tasarım odaklı düşünme atölyeleri ile katılımcılar, iş fikirlerini geliştirme, pazar analizi yapma, hedef kitlelerini belirleme ve doğru kanallardan doğru içeriklerle müşterilerine ulaşma fırsatı bulacak. Eğitim ve atölyelere katılanlar arasından seçilecek girişimci kadınlara ise mentörlük ve hibe desteği sunulacak.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, "Türk Telekom olarak, teknoloji alanındaki bilgi birikimimizi dijital dönüşümün yanı sıra toplumsal fayda oluşturma yolunda da kullanıyoruz. 2019 yılında başlattığımız ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesi ile kadınların dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama becerilerini geliştirerek, ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü bir yer edinmelerini destekliyoruz. Bu proje, sadece bugünü değil, geleceği şekillendiren girişimci kadınların güçlenmesine hizmet ediyor. Hedefimiz, 2025 yılı sonuna kadar 81 ilde 15 bin kadına daha ulaşmak ve onlara dijital dünyanın kapılarını aralamak. Ayrıca, girişimci kadınlara mentörlük ve hibe desteği sunarak girişimlerini geliştirmelerine katkı sağlamak. ‘Türkiye’ye Değer’ vizyonumuz doğrultusunda, fırsat eşitliğini destekliyor ve kadınların hayatın her alanına eşit katılımını sağlayacak projelerle, teknoloji ve inovasyonun gücünden faydalanarak Türkiye’yi geleceğe taşıma hedefimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, "Kadın girişimciliğini desteklemek, ülkemizin ekonomik kalkınmasında kilit bir rol oynuyor. TOBB olarak, kadın girişimcilerin daha donanımlı hale gelmesi, işlerini büyütmesi ve ekonomiye daha güçlü entegre olmaları için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. 81 ilde 7.000 üyesiyle Türkiye’nin en büyük kadın girişimcilik ağı olan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile kadınların iş gücüne katılımını destekliyoruz. Günümüzde dijitalleşme, girişimciliğin sürdürülebilirliği açısından vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Dijitalleşmenin hızla yaygınlaştığı bu dönemde, kadın girişimcilerin dijital yetkinliklerini artırarak rekabet avantajı kazanmaları büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda, Türk Telekom, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesinin yeni dönemini desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesi, kadınların dijital becerilerini geliştirerek işlerini online platformlara taşımasına ve ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmelerine katkı sağlıyor. Nisan ayında başlayıp yılsonuna kadar sürecek eğitimlerle, kadın girişimcilerin dijital becerilerini geliştirmelerine ve işlerini büyütmelerine destek olmayı hedefliyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak, 81 İlde faaliyetlerini yürüten TOBB Kadın Girişimciler Kurullarımız ile, projemiz daha geniş kitlelere ulaşacak ve yeni dönemde daha fazla girişimci kadına fırsat sunacağız" dedi.

Kadınların ekonomik olarak güçlenmesinin, kapsayıcı büyüme için yalnızca hayati öneme sahip olmakla kalmayıp aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, "Türk Telekom ile ortaklığımız 2009 yılında dijital uçurumu kapatma vizyonuyla başladı ve 2019’dan bu yana kadın girişimcilere odaklanarak bu taahhüdümüzü daha da güçlendirdik. TOBB ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "Dijitalde Hayat Kolay" projesi, kadın girişimcileri günümüz ekonomisinde başarılı olmaları için gerekli dijital beceriler ve araçlarla donatmayı amaçlıyor. Bugüne kadar elde edilen kayda değer etki, kadınlara yapılan yatırımın gücünü açıkça ortaya koyuyor. UNDP olarak bu inisiyatifin bir parçası olmaktan gurur duyuyor, Türkiye genelinde kadınların potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebildiği kapsayıcı bir dijital geleceği desteklemeye kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, "Dijitalleşmenin günümüz dünyasındaki öneminin farkındayız ve Habitat Derneği olarak kadınlar başta olmak üzere bireylerin dijital yetkinliklerinin arttırılması adına birçok proje gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda hayata geçirdiğimiz projelerimizden biri olan ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projemizin yeni döneminin başlangıcını yapmaktan da oldukça mutluyuz. Habitat Derneği olarak girişimcilik ekosistemine yönelik çalışmalar ana odağımızda yer alıyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu dönem de proje kapsamında mentörlük ve hibe desteklerimizle depremden etkilenen bölgelerde faaliyet gösteren girişimci kadınların yanlarında olmaya devam ettiğimiz gibi, tüm Türkiye’deki girişimci kadınların dijital yetkinliklerinin güçlendirilerek ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını desteklemeye devam edeceğiz. Alanında uzman akademisyenler tarafından verilecek eğitimler ile girişimci kadınların işlerini dijital mecralarda geliştirmelerine katkı sağlarken, profesyonel bakış açısı kazandırmayı, aynı zamanda eğitimlerimizin ardından sunulacak iş geliştirme desteği ile de onların dijitalleşme süreçlerini hızlandırmayı ve işletmelerini sürdürülebilir şekilde büyütmelerini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.