Eskişehir’de polis ve jandarma ekiplerince, son 1 haftada 528 servis aracı ile okul çevresindeki 212 farklı mekan kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul servisleri ile çevrelerine yönelik denetim yapıldı. Kent genelinde 7-14 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, denetlenen 528 servis aracı ve şoföründen 17’sinin kusurlu olduğu belirlendi. Okul çevrelerinde 49 kahvehane, 58 market/tekel, 2 oyun salonu ve 103 park/bahçe kontrol edildi. Ayrıca, 347 şahsa kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi.