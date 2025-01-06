Giresun Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Salonu’nda geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan ve çoğu öğrenci olmak üzere 71 kişinin zehirlenmesi ile sonuçlanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Giresun Merkez Olimpik Yüzme Havuzunda yaşanan karbonmonoksit zehirlenmesi olayıyla ilgili olarak, olayın meydana geliş biçimi, teknik ve güvenlik unsurları ile ilgili incelemeler yapılmıştır. Ayrıca, söz konusu olayın meydana geliş şekli ve nedenine ilişkin tüm detayların aydınlatılması amacıyla Giresun Valiliğimizce idari, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturmanın sonucunda elde edilecek bulgular doğrultusunda gerekli tüm yasal işlemler hassasiyetle gerçekleştirilecektir” denildi.

4 Ocak Cumartesi günü havuzda zehirlenme şüphesiyle 65’i çocuk 6’sı yetişkin 71 kişi Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.