İzmir’de yaşayan ve uzun yıllar sonra memleketine dönen Hüseyin Kurt, doğduğu topraklara duyduğu özlemi ve sevdayı gösteren örnek bir davranış sergiledi. Kurt, Giresun’un il sınırına yerleştirilen tabelayı kirli ve bakımsız görünce temizlemek için harekete geçti.

Yolculuğu sırasında karşılaştığı manzara karşı kayıtsız kalamayan gurbetçi Hüseyin Yurt, tabelanın üstündeki kirleri temizleyerek, memleketine olan bağlılığını ve sevgisini gösterdi. Tabelanın, tıpkı memleketinin insanları gibi temiz olması gerektiğini ifade eden gurbetçi, “İzmir’de yaşıyorum ve yıllardır Giresun’a gelmedim fakat buraya ilk adımımı attığımda içimi bir özlem duygusu sarstı. Tabelayı görmek bile insanın içini ısıtıyor. Ancak böyle kirli bir görüntüye sahip olması, memleketim adına üzücüydü. Buraya gelenlerin ilk izlenimini güzelleştirmek için temizlemeye karar verdim” dedi.