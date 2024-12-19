Türkiye’de İş Dünyası dergisinin Aralık sayısının lansmanı kapsamında düzenlenen ‘Gıda İsrafında Farkındalık’ toplantısı, İstanbul Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde ve Güvenilir Ürün Platformu’nun desteği ile gerçekleşti. İsrafın önüne geçilebilmesi için hangi adımların atılması gerektiğinin konuşulduğu toplantıda, gıdanın üçte birinin israf edildiğine dikkat çekildi.

TOBB Hizmet Sektör Meclisi Başkanı ve İSO Meclis Üyesi Hüseyin Bozdağ’ın ev sahipliğinde düzenlenen ‘Gıda İsrafında Farkındalık’ toplantısı İstanbul Sanayi Odası’nda (İSO) gerçekleşti. Türkiye’de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak’ın moderatörlüğünü üstlendiği toplantıya, TOBB Türkiye Hizmet Sektör Meclisi Başkanı ve İSO Meclis Üyesi Hüseyin Bozdağ, İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar ve İSO Meclis Üyesi Mehmet Çakılcıoğlu konuşmacı olarak katıldı. Toplantıda gıda israfının önüne geçilebilmesi için toplumsal farkındalık oluşturulması gerektiğinin altı çizildi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye’de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, gıdanın üçte birinin israf edildiğine dikkat çekerek, “Yediğimiz içtiğimiz her şeyin üçte birini israf ediyoruz ve bu durum bize enflasyon ve gelir dağılımındaki dengesizlik olarak yansıyor. Her konuda yanımızda olan Hüseyin Bozdağ, israfı önleme konusunda da bizlerle olmaya devam ediyor. Türkiye’de İş Dünyası dergisi olarak Aralık sayısında ayrıntılı bir şekilde israf konusunu işledik ve bu işin önemine dikkat çekmeye çalıştık. Bundan sonra da devam edeceğiz” dedi.

“İsraf, enerjiye dönüştürülebilir”

Celal Toprak’ın açılış konuşmasının ardından söz alan TOBB Hizmet Sektör Meclisi Başkanı Hüseyin Bozdağ, “Öncelikle bizleri böyle bir organizasyonda bir araya getirdiği için Celal Toprak’a teşekkür ediyorum. Celal Bey “Gıda israfıyla ilgili ne yapabiliriz” dediğinde, ona şunları söyledim: Hem Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak hem İstanbul Sanayi Odası olarak hem de Türkiye Yemek Sanayicileri Federasyonu olarak biz bu işe sahip çıkmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

İsraf edilen ürünlerin elektrik enerjisi olarak geri dönüştürülebileceğini aktaran Bozdağ, “İskandinavya’da atık çöplerinden elektrik üretiyorlar ve bunu biz de yapabiliriz. Ülkemizin genelinde çiğ ve pişmiş atık, günlük 96 bin ton. Biz bu israf edilmiş çöpleri de kurtarmaya çalışıyoruz. 96 bin tonu 360 ile çarparsanız ortalama 34,5 milyon ton atığa sahip olmuş oluyoruz. Bunu, bugünkü rakamlarla hesaplarsak ve tüm Türkiye’ye yayarsak aşağı yukarı 3,5-4 milyar Dolar enerji tasarrufu sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Yiyin, için fakat israf etmeyin”

İstanbul’un büyük bir iş merkezi olduğunu fakat aynı zamanda da bir tarım kenti olarak faaliyet gösterdiğinin altını çizen İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, “Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz, çünkü Allah israf edenleri sevmez. İstanbul, yüzde 15,8’i tarım alanından oluşan, aynı zamanda 863 bin dekarlık tarım arazisi bulunan, 769 bin dekarlık bir alanda da üretim gerçekleştirmiş olduğumuz bir saha. Gıda ile ilgili bir konudan bahsedeceksek başlangıç noktamız üretim olmalı. Nasıl üretim yapıyoruz? Hangi şartlar altında üretiyoruz? Bunların bilinmesi gerekiyor. Bir önceki yıl Cumhuriyet rekoru olan 139 milyon tonluk bir üretim gerçekleştirdik fakat 35 milyon tonlukta bir kaybımız var. Üretimimizin hatırı sayılır bir miktarını heba etmekteyiz. Bazı kaynaklarda bir yandan milyarlarca insan açlıkla mücadele ederken, diğer yandan milyarlarca insan aşırı tüketimden kaynaklanan obezite ile mücadele ediyor. Bu durum, gıda üretimi ve dağıtımı konusunda ciddi sorunlara işaret ediyor. Gıda üretimi için kullanılan su, toprak gibi doğal kaynaklar sınırlı ve yenilenemez. Bu nedenle, üretilen her bir gıda maddesinin kıymetli olduğunu bilmemiz ve israf etmememiz gerekiyor” dedi.