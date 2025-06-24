Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) ev sahipliğinde, 27-28 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan 9. Uluslararası Akıllı Teknolojilerde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu (ISAS 2025), bu yıl olağanüstü bir başvuru yoğunluğuyla karşılaştı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 280 bildiri kabul edilerek, ISAS 2025, Türkiye’de alanında en yüksek katılımlı IEEE sempozyumu olma unvanını kazandı.

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, "Hedefimiz; Gaziantep’i bilim ve teknolojinin bölgesel merkezi hâline getirmek, üniversitemizi ise uluslararası araştırma ağlarının stratejik bir parçası konumuna taşımaktır" dedi.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, bilimin dönüştürücü gücüne inanan bir anlayışla, yerelden evrensele uzanan bir vizyonla hareket ediyor. Bu vizyonun somut bir yansıması olarak, bu yıl iki büyük uluslararası bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyor. 27-28 Haziran 2025 tarihlerinde, GİBTÜ ev sahipliğinde düzenlenecek olan 9. Uluslararası Akıllı Teknolojilerde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu - ISAS 2025 ve 7. Uluslararası Mimarlık, Tasarım ve İnovasyon Sempozyumu - SIAP 2025, çok disiplinli akademik çalışmaları, sektör temsilcilerini ve küresel iş birliklerini bir araya getirmeyi hedefliyor.

GİBTÜ ev sahipliğinde 27-28 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenecek 9. Akıllı Teknolojilerde Yenilikçi Yaklaşımlar Uluslararası Sempozyumu kapsamında, farklı ülkelerden seçkin akademisyenler konuşmacı olarak katılım sağlayacaktır.

Rekor düzeyde katılım

Sempozyum hakkında açıklamalarda bulunan GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, "ISAS 2025, yapay zekâdan nesnelerin internetine, dijital dönüşümden savunma sanayiine kadar stratejik temaları kapsayan içeriğiyle dikkat çekmektedir. Bu yıl 577 bildiri başvurusu alarak, yalnızca üniversitemiz için değil, ülkemiz bilimsel etkinlikleri açısından da rekor düzeyde bir katılım sağlamıştır. 276 bildiri, 242 konuşmacı, 29 ülke ve 652 yazar ile ISAS 2025, uluslararası akademik görünürlüğe güçlü bir katkı sunacaktır. Bildiriler, IEEE Xplore Digital Library üzerinden yayımlanacak ve Scopus gibi indekslerde taranacaktır. SIAP 2025 ise mimarlık, tasarım ve inovasyon alanlarında; sürdürülebilirlik, teknolojiler ve akıllı şehir uygulamalarına odaklanmaktadır. 124 başvuru, 93 kabul, 90 konuşmacı, 13 ülke ve 158 yazar ile SIAP, çok yönlü akademik etkileşimi destekleyen bir platformdur. Bu yıl, her iki sempozyuma gösterilen yoğun ilgi ve yüksek başvuru sayıları, hem Gaziantep’in bilimsel potansiyelini hem de üniversitemizin araştırma ve inovasyon odaklı büyümesini açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca ISAS ve SIAP, yalnızca bilimsel içerikleriyle değil; bulundukları coğrafya açısından da ilktir. Bu düzeyde ve bu kapsamda düzenlenen ilk ve tek uluslararası sempozyumlar olma özelliğiyle, bölgesel ölçekte öncü bir rol üstlenmektedirler. Bu güçlü yapının arkasında, ASELSAN-BİTES sponsorluğu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ve çok değerli akademik paydaşlarımızın desteği yer almaktadır" İfadelerini kullandı.

"Bugünü değil, yarını kurgulayan ve geleceği planlayan vizyoner bir akademik zemin"

GİBTÜ Rektör Yardımcısı ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Metin Bedir de gerçekleştirilecek sempozyumların yalnızca bugünü değil, yarını kurgulayan ve geleceği planlayan vizyoner bir akademik zemini temsil ettiğini ifade ederek," 2025 Ekim ayında, Makedonya Balkan Üniversitesi iş birliğiyle, Web of Science indeksli yeni bir sempozyum daha hayata geçiriyoruz. 2026 Mayıs’ında ise yine Gaziantep’te, IEEE ve Scopus indeksli, küresel düzeyde etki oluşturacak yeni bir bilimsel buluşmaya daha ev sahipliği yapacağız. Hedefimiz; Gaziantep’i bilim ve teknolojinin bölgesel merkezi hâline getirmek, üniversitemizi ise uluslararası araştırma ağlarının stratejik bir parçası konumuna taşımaktır. Tüm bu süreçte katkı sunan kurumlara, araştırmacılara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor; sizleri bu vizyonun bir parçası olmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Ülkenin bilimsel etkinlikleri için çok önemli"

Sempozyum Başkanı Doç. Dr. İpek Atik de, ISAS 2025 Sempozyumunun, yapay zekadan nesnelerin internetine, dijital dönüşümden savunma sanayiine uzanan stratejik temalarıyla bu yıl 577 bildiri başvurusu alarak önemli bir başarıya imza attığını kaydetti. Doç. Dr. İpek Atik, "ISAS 2025, yalnızca üniversitemiz için değil, aynı zamanda ülkemizin bilimsel etkinlikleri açısından da rekor düzeyde bir katılım sağlamıştır. 276 bildiri, 242 konuşmacı, 29 ülke ve 652 yazarla uluslararası akademik görünürlüğe güçlü bir katkı sunacağız. Bildiriler IEEE Xplore Digital Library üzerinden yayımlanacak ve Scopus gibi indekslerde taranacaktır. Bu başarıda, ASELSAN-BİTES’in ana sponsorluğu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin değerli katkıları ve Akademik paydaşlarımızın iş birliği büyük rol oynamıştır. Sempozyuma katkı sunan tüm kurum, araştırmacı ve emeği geçen herkese teşekkür eder; sizleri bu uluslararası vizyonun bir parçası olmaya davet ederiz" diye konuştu.