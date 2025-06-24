Medical Point Gaziantep Hastanesi Nefroloji Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Büyükbakkal, "Sıcak havalarda vücudun sıvı dengesi bozulursa, böbrekler alarm verir" dedi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Nefroloji Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Büyükbakkal, aşırı terleme ve yetersiz sıvı alımının böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyebileceğini, bu durumun uzun vadede böbrek yetmezliğine kadar gidebileceğini vurguladı. Dr. Büyükbakkal, "Yaz mevsiminin kavurucu sıcaklarında artan terleme, özellikle yeterli miktarda su içmeyen bireylerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor" ifadelerini kullandı.

Uzm. Dr. Büyükbakkal, "Bu sistemin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için vücudun yeterli miktarda su alması gerekir. Günlük sıvı alımı azaldığında böbrekler kanı süzmekte zorlanır. Özellikle yaz aylarında artan terleme ile bu risk daha da yükselir. Böbrekler, vücuttaki zararlı atıkları ve fazla sıvıyı süzerek idrar yoluyla dışarı atan hayati organlardır. Aynı zamanda kan basıncını düzenleme, elektrolit dengesini sağlama ve asit-baz dengesini koruma gibi çok önemli görevleri vardır. Aşırı terleme ile birlikte sadece su değil; sodyum, potasyum gibi hayati elektrolitler de kaybedilir. Bu kayıplar yerine konulmadığında kan yoğunluğu artar, böbreklere giden kan akışı azalır ve bu da akut böbrek hasarına (AKI) yol açabilir. Özellikle sıcak havalarda ya da fiziksel olarak aktif bireylerde sıvı kaybı çok daha fazladır" ifadelerine yer verdi.

"Su içmeden geçirilen saatler, böbreklerin süzme kapasitesini düşürerek ileride kronik böbrek hastalıklarına zemin hazırlayabilir" uyarısında bulunan Dr. Büyükbakkal, bu konuda toplumun bilinçlenmesinin önemine dikkat çekti.

Ne kadar su içmeliyiz

Su tüketimiyle ilgili bilgi veren Dr. Büyükbakkal, "Genel olarak sağlıklı bir bireyin günlük su ihtiyacı 2-2,5 litre arasında değişiyor. Ancak sıcak hava, yoğun fiziksel aktivite ve terleme bu miktarın artmasına neden oluyor. Kronik hastalığı olan bireyler ya da düzenli ilaç kullananlar, su tüketimini mutlaka doktor kontrolünde planlamalı" şeklinde konuştu.

Uzm. Dr. Mehmet Büyükbakkal, "Sıcak havalarda artan terlemeyle birlikte sıvı ihtiyacı da artar. Bu ihtiyacın karşılanmaması halinde, böbrekler susuzluk nedeniyle zarar görebilir. Sağlıklı böbrekler için su içmeyi unutmamak hayati önem taşır" diye konuştu.