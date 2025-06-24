Aydın’ın Kuşadası ilçesinde onlarca domuz sokaklarda yiyecek ararken görüntülendi.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde aç kalan yaban domuzları şehir merkezine indi. Yaban domuzları şehir merkezine gelip sitelerin ara sokaklarında dolaştı. Çöp konteynerlerini karıştıran yaban domuzlarının yiyecek aradığı görüldü. Yavrularıyla birlikte sürü halinde sokaklarda dolaşan yaban domuzları otomobillerin arasında rahatça kimseye aldırış etmeden gezindi. O anlar ise çevre sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde domuzların sokak aralarında yiyecek araması yer aldı.
Kaynak: İHA