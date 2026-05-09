Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) İlahiyat Fakültesi öğrencileri, Türkiye'nin ilk sosyal bilimler festivali SosyalFest'te 'MARİFET' projesiyle Türkiye genelinde ilk 10'a girerek İstanbul'daki büyük finale adını yazdırdı.

Teknoloji ile manevi değerleri bir araya getiren GİBTÜ, SosyalFest Sosyal Bilimler Festivali'nde dev bir başarıya imza attı. 'İslam'da Bilişim Uygulamaları' kategorisinde yarışan GİBTÜ İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden kurulu TEKNO-İRFAN ekibi, geliştirdikleri yenilikçi projeyle binlerce başvuru arasından sıyrılarak Türkiye finaline yükseldi.

'Marifet'

Üniversitenin Bilim ve Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü bünyesinde kurulan ekip; yapay zeka, oyunlaştırma ve sosyal dayanışmayı aynı çatıda buluşturan MARİFET adlı bir dijital platform geliştirdi. Özellikle genç kuşağın dijital mecralarda maruz kaldığı bilgi kirliliğine karşı 'güvenilir liman' olma özelliği taşıyan uygulama, modern teknolojiyi manevi rehberlikle harmanlıyor.

MARİFET uygulamasının öne çıkan özellikleri ise şunlar: Yapay Zeka Destekli Rehberlik: Kullanıcılara özel manevi danışmanlık modülleri. İyilik Oyunlaştırması: Sosyal sorumluluk görevlerini eğlenceli ve teşvik edici hale getiren sistem. Şeffaf Bağış Altyapısı: Sosyal destek ve yardımlaşma faaliyetleri için güvenilir bir ağ. Çok Dilli İçerik: Küresel ölçekte rehberlik sunan dil seçenekleri.

İlahiyatın gençlerinden geleceğin vizyonu

Projenin mimarları olan İlahiyat Fakültesi öğrencileri Muhammed Emin Yalınız (Teknoloji ve Geliştirme Sorumlusu) ve Abdulbaki Deniz (Operasyon ve Strateji Sorumlusu), akademik bilgilerini teknolojik yetkinlikle birleştirdi. GİBTÜ Bilim ve Teknoloji Yarışmaları Koordinatörü Devrim Ertuğrul'un danışmanlığında hazırlanan proje, disiplinler arası çalışma modelinin en başarılı örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

İlk durak Gaziantep, hedef tüm Türkiye

TEKNO-İRFAN ekibi, MARİFET'i sadece bir uygulama değil, sürdürülebilir bir sosyal etki projesi olarak tanımlıyor. İlk etapta Gaziantep'te pilot uygulaması gerçekleştirilecek olan projenin, kısa sürede Türkiye geneline yayılarak dijital dünyada iyiliği kurumsallaştırması hedefleniyor. GİBTÜ heyeti, İstanbul'da düzenlenecek büyük finalde projelerini tanıtarak Gaziantep'i ve üniversitelerini temsil edecekler.