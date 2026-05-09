Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Taştepe Rezerv Alanı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek projede sona yaklaşıldığını belirtti.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Taştepe Mahallesi'nde yapımı devam eden rezerv alan çalışmalarını ziyaret etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekleriyle yürütülen projede incelemelerde bulunan Taşkın, konutların büyük ölçüde tamamlandığını ve çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Şantiye alanında açıklamalarda bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, rezerv alan sürecinin zorlu ancak önemli bir süreç olduğunu belirterek, 'Bugün Yeni Malatya'mızın gözbebeği Taştepe'deyiz. Belli aralıklarla şantiye alanlarını ziyaret ediyoruz. İlk ziyaretlerimizde henüz inşaat başlamamıştı. Muhtarımızla haftada bir iki toplantı yapıyor, bu alanın nasıl tahliye edileceğini değerlendiriyorduk. Bu süreç yaklaşık 4-5 ay sürdü. Yıkılmamış evlerin tahliyesi kolay olmadı. Yüzlerce hanemizi buradan taşıdık. Vatandaşlarımız konteynerlere yerleştirildi. Şimdi ise gördüğünüz gibi sona geldik. Şantiyedeki görevli arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre çalışmalar yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Şu anda çevre düzenlemesi ve peyzaj aşamasındayız. Yaklaşık 3 bin 900 konutun bulunduğu bu alanın kısa sürede yeniden inşa edilmesi büyük bir emeğin ürünüdür. Tahmini olarak Haziran sonu, Temmuz başı gibi vatandaşlarımız evlerine taşınmaya başlayacak. Haftaya geçici kabul ekibi geliyor. Artık final kısmına geldik. Hamdolsun Malatya'mızın yıldızı parlayan mahallesi Taştepe oldu. Eski Taştepe'den bugün Malatya'nın en güzel mahallelerinden birine kavuşmuş olduk. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, tüm yetkililere, burada emek veren işçilerimize, mühendislerimize ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Zorlu bir süreçti ama bugünleri geride bıraktık. İnşallah kısa süre sonra vatandaşlarımız yeni yuvalarına kavuşacak' dedi.

Taştepe Mahalle Muhtarı İhsan Özdağ ise mahallede yürütülen çalışmaların kısa sürede önemli bir noktaya ulaştığını belirtti.

Özdağ, 'Burası merkez 29'a 3 olarak geçiyor. Şu anda çevre düzenleme çalışmaları başladı, altyapımız tamamlandı. Eskiden Taştepe denildiğinde insanlar farklı gözle bakıyordu. Bugün ise örnek gösterilen bir mahalle haline geldi. Burada toplam 3 bin 900 konut, 107 dükkân ve 4 fırın yapılıyor. Çok hızlı bir çalışma yürütüldü. Kaba inşaatların kısa sürede tamamlanması önemli bir başarı oldu. Başkanımız her zaman yanımızda oldu. Sürekli mahallemizi ziyaret etti, sorunlarımızla ilgilendi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.