Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, SAHA 2026 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret ederek yerli ve milli savunma sanayisinin öncü kuruluşlarının stantlarında incelemelerde bulundu.

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özköse, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı standını ziyaret ederek savunma sanayisinin ulaştığı noktayı yerinde görme fırsatı bulduklarını söyledi.

Özköse, Baykar, ASELSAN ve ROKETSAN gibi yerli ve milli savunma sanayisinin öncü kuruluşlarının stantlarını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını ifade etti.

Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir başarı yakaladığını belirten Özköse, 'Türkiye'ye savunma sanayinde çağ atlatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz' dedi.

Vatandaşları ve özellikle gençleri fuarı ziyaret etmeye davet eden Özköse, 'Ülkemizin gücünü, milli teknoloji hamlesini ve savunma sanayimizin ulaştığı seviyeyi yerinde görmeleri açısından fuarın önemli olduğunu düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.