Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, İnönü Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu' başlıklı konferansta öğrencilerle bir araya geldi. Konferansta Bakan Yardımcısı Boyraz, Türkiye'nin özellikle son yıllarda ulaştırma, teknoloji ve iletişim alanlarında yaptığı başarıları öğrencilere aktardı.

Konferansa; Vali Yardımcısı Sedat Özdemir, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Abdülkadir Baharçiçek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Fatih Güven, Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Necati Çobanoğlu, TCDD Taşımacılık Malatya Bölge Müdürü Abdullah Terkeşli, Karayolları 8. Bölge Müdürü Suat Cüre ve TCDD Taşımacılık 5. Bölge Müdür Yardımcısı Oktay Yetgin, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuşmasında Boyraz, 'Türkiye'nin çok güzel üniversitelerinden biri olan bu eğitim yuvasında, yarınların Türkiye'sini inşa edecek gençlerle bir arada olmak benim için çok özel' dedi.

Bakanlığın yaptığı çalışmaları öğrencilerle paylaşan Boyraz, 'Sizin üniversiteyi kazanmak, üniversiteyi kazandıktan sonra dört yıllık fakülteyi bitirmek, fakültede birinci olmak gibi bir temel hedefleriniz varsa kurumsal anlamda da da bakanlığımızın, genel müdürlüklerimizin hepsinin bir hayali vardır. Ulaştırma Bakanlığı denildiği zaman aklınıza hepinizin mutlaka birçok şey gelir. Ulaştırma sadece A'dan B'ye bir transfer değildir. Ulaştırma yük taşımaktır, insan taşımaktır. Özellikle son yıllarda veri taşımacılığı var. Bunları neyle yaparsınız? Karayoluyla, demir yoluyla, hava yoluyla, deniz yoluyla ya da haberleşme teknolojileriyle yaparsınız. Ben ulaştırmayı bir nehre benzetiyorum. Nehir geçtiği her toprakları bereketlendiren, ürün çeşitliliğini artıran, bitki görüntüsünü değiştiren, üretimi artıran önemli bir şey değil mi? Ulaştırma da gerçekten gittiği her yerde böyle bir işleve sahiptir' dedi.

Türkiye'nin önemli ticaret koridorlarının merkezinde yer aldığını anlatan Boyraz, Marmaray, Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi büyük altyapı yatırımlarını öğrencilere anlattı.

Türkiye'nin ulaştırma ve altyapı vizyonu üzerinde duran Boyraz, kendi hayat hikayesinden yer yer örnekler aktararak öğrencilerin mühendislik, yazılım, teknoloji üretimi gibi alanlarda aktif rol almasını teşvik etti.

Konuşmasının sonunda öğrencilere seslenen Boyraz, 'Sizler de en iyilerini yaparsınız diye ben inanıyorum. Yeter ki gayret edin. Eksikliklerimiz olabilir, imkânsızlıklarımız olabilir ama bütün bunlar bizi başarı yolculuğundan alıkoymamalı. Hayalini kurmadığınız hiçbir şeyin hikayesini yazamazsınız' diyerek sözlerini tamamladı. Konferans sonunda, öğrenciler arasında Doğu Expresi için bilet çekilişi gerçekleştirildi. Kazananlara hediyelerinin takdim edilmesinin ardından konferans sona erdi.