GİBTÜ Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, proje yazım süreçlerine dair bilgi ve becerileri artırmak amacıyla Projemaster-Proje Yazma Eğitimi’ni başarıyla gerçekleştirdi.

İpekyolu Girişimcilik Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar proje geliştirme ve yazım süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler edinirken, pratik uygulamalar yaparak deneyim kazanma fırsatı yakaladı.

Proje geliştirme süreçlerine yönelik kapsamlı eğitim

Eğitim kapsamında, projelerin nasıl yazılması ve yürütülmesi gerektiğine dair stratejik bilgiler sunuldu. Katılımcılar, hedef kitle analizi, bütçe planlaması, risk yönetimi ve yapay zeka destekli proje yazımı gibi önemli konular üzerinde çalıştı.

Cerilas Danışmanlık İş Geliştirme Uzmanı Uğur Kocamaz, proje geliştirme süreçlerine dair önemli ipuçları paylaşarak, interaktif uygulamalarla katılımcıların projelerini daha etkili hale getirmelerine katkı sağladı.

Eğitimde ayrıca, bir projenin hedef kitlesinin belirlenmesi ve etkili iletişim stratejilerinin nasıl oluşturulması gerektiği ele alındı. SWOT analizi uygulaması kapsamında, katılımcılar belirledikleri bir problemi analiz ederek çözüm önerileri geliştirme üzerine grup çalışmaları gerçekleştirdi. GİBTÜ RektörüProf. Dr. Şehmus Demir, proje yazım süreçlerine yönelik düzenlenen bu eğitimin akademik başarı ve bilimsel araştırmalar açısından büyük önem taşıdığını belirterek, üniversite olarak bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, eğitimin öğrencilere proje üretme ve fon sağlama konularında yol gösterici bir katkı sunduğunu ifade ederek, bu tür eğitimlerin proje kültürünü geliştirmek adına önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Eğitim sonunda, katılımcılara Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir tarafından katılım belgeleri takdim edilirken, proje yazımı konusunda kendini geliştirmek isteyen gençler için verimli ve uygulamalı bir eğitim süreci tamamlanmış oldu.