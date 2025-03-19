Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 8. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen toplu deneme sınavlarının bu yılki ilk etabı gerçekleştirildi.

Bu kapsamda şehir genelinde 51 bin 8. Sınıf, 27 bin 12. sınıf öğrencisinin katıldığı bu sınavlar, öğrencilerin durumlarını ölçerek kendilerine bir yol haritası belirlemelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak ve öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanmasını sağlamak amacıyla 3 yıldır bu uygulamayı sürdürüyor. Yılda 5 kez düzenlenen deneme sınavları, öğrencilerin eksiklerini belirleyerek onları başarıya taşıyacak bir rehber niteliği taşıyor.

Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç, Gaziantep Lisesi’nde sınava katılacak öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Şahin ve Dr. Kılınç, öğrencilere sınav öncesi moral vererek deneme sınavı kitapçıklarını bizzat dağıttı.

"Siz bizim geleceğimizsiniz"

Başkan Fatma Şahin, Gaziantep Lisesi’nde yaptığı konuşmada Antep Lisesi’nin geçmişi hakkında bilgiler vererek, "Bu okulda okumak, bu okulun öğrencisi olmak bizim için Gazi tarihimiz için çok kıymetlidir. Ben de sizin gibi başarılı öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Çok stresli bir yıldasınız. Bize düşen şey de size lojistik destekleri kolaylaştırmak. Biz hedefi olan bir şehiriz. Eğitim şehri Gaziantep, bilim şehri Gaziantep, spor şehri, kültür ve sanat şehri Gaziantep hedefiyle ilerliyoruz ama birincisi eğitim. Siz bizim geleceğimizsiniz. Gözümüzün nuru, başımızın tacısınız. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Şehrin ilk 10’da olma hedefi var"

Deneme sınavlarıyla öğrecileri ölçme ve değerlendirmenin çok önemli olduğuna dikkati çeken Başkan Fatma Şahin, "Kendinizle yarışıyorsunuz, sonra sınıfınızla ama artık rekabet o kadar arttı ki, siz tüm Türkiye ile yarışıyorsunuz. Ama Gaziantep’teki durumunuzu görmeniz çok kıymetli. Bu sınavlarla Gaziantep’teki tüm öğrencilerin durumunuzu görüyorsunuz. 5 kere yaptığımız bu sınavların her seferinde kendinize bakıp güçlü ve zayıf taraflarınıza bakıyorsunuz. Eksik olduğunuz noktaları size haber veriyor. Orada aslında size hangi konulara bakmanız gerektiği mesajı veriliyor. Bu üçüncü yılımız. Geri bildirimde de çok olumlu geri dönüşler aldık. Siz tek başınıza siz değilsiniz, şehrin ilk 10’da olma eğitim hedefi var. Her şey sizinle başlıyor" şeklinde konuştu.

"İlimizin akademik performansı her yıl artıyor"

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç ise TYT-AYT sınavlarının yaklaştığını dile getirerek, "Bu süreçte bizi sınava hazırlayan Fatma Şahin ve tüm ekibine tüm öğrencilerim adına şükranlarımı sunuyorum. En önemlisi ilimizin akademik performansı her yıl üzerine katlayarak devam ediyor. İnşallah Türkiye’nin en güzel üniversitelerine yerleşip Gaziantep ruhunu başka yerlere taşıyıp tekrardan daha güzel başarılarla dönüş olacaktır" diye konuştu.