Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), Times Higher Education (THE) tarafından yayınlanan 2025 Etki Sıralaması’na ilk kez girerek büyük bir başarıya imza attı. GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, "Üniversitemizin ilk kez katıldığı THE Etki Sıralamasında elde ettiği bu sonuç, bilim ve toplum odaklı çalışmalarımızın uluslararası düzeyde tanınırlığını kanıtlıyor" dedi.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG) doğrultusunda değerlendirilen bu prestijli listede, özellikle "Good Health and Well-Being" (Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam) kategorisinde dünya genelinde 400-600 bandında yer alırken, Türkiye’den sıralamaya giren üniversiteler arasında 19. oldu.

Dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) tarafından Dünya Üniversiteleri 2025 Etki Sıralamaları (Impact Rankings) açıklandı. Dünya genelindeki üniversitelerin Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 17 sürdürülebilir kalkınma hedefini gerçekleştirmedeki başarılarını ölçen THE Etki Sıralamasında bu yıl 130 ülkeden toplam 2 bin 526 üniversite değerlendirmeye tabi tutuldu. Yükseköğretim Kurulu ile THE iş birliğiyle bu yıl ilk kez Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılan Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi kapsamında İstanbul’da açıklanan 2025 Etki Sıralamaları sonuçlarına göre Türkiye, 121 üniversiteyle dünyada en fazla temsil edilen 3. ülke oldu.

THE Impact Rankings, üniversitelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve yönetimsel süreçlerdeki performanslarını ölçüyor. GİBTÜ, sağlık alanındaki akademik çalışmaları, toplum yararına gerçekleştirdiği projeleri ve sürdürülebilir kalkınmaya sunduğu katkılarla bu başarıyı elde etti.

Türkiye’den 102 üniversite yer aldı

THE 2025 sıralamasında Türkiye’den 102 üniversite değerlendirmeye alınırken, GİBTÜ’nün özellikle sağlık ve refah alanında gösterdiği performans dikkat çekti. Üniversite, önümüzdeki yıllarda diğer sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde de etkin rol alarak uluslararası alanda adını daha fazla duyurmayı hedefliyor.

Gibtü hedef büyüttü

Sonuçları değerlendiren GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, bu başarının tüm GİBTÜ ailesi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir, "Üniversitemizin ilk kez katıldığı THE Etki Sıralamasında elde ettiği bu sonuç, bilim ve toplum odaklı çalışmalarımızın uluslararası düzeyde tanınırlığını kanıtlıyor. Özellikle sağlık alanındaki araştırmalarımızı ve toplumsal projelerimizi daha da geliştirerek önümüzdeki yıllarda sıralamadaki konumumuzu yükseltmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin THE 2025 Etki Sıralamasında gösterdiği bu başarı, hem üniversitenin hem de Türk yükseköğretiminin uluslararası arenadaki itibarını güçlendiriyor. GİBTÜ, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.