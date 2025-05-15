Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğrencisi Abdurrahman Deyri, Üniversiteler Arası Erkekler Hafızlık Yarışması’nın Türkiye Finali’nde ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Finalde, öğrenciler, Kur’an-ı Kerim’den çeşitli bölümleri okuyarak ve anlamlarını aktararak jüri üyelerini etkilemeye çalıştı. Yarışma, öğrencilerin hem akademik hem de dini bilgi birikimlerini gösterme fırsatı sundu.

Üniversiteler Arası Erkekler Hafızlık Yarışması’nın Türkiye Finali, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi. Yarışmaya, Türkiye genelinden altı farklı bölgeyi temsilen öğrenciler katıldı. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğrencisi Abdurrahman Deyri yarışmada GİBTÜ’yü temsil eden Hafız Abdurrahman Deyri, üstün performans sergileyerek Türkiye ikincisi oldu.

Seçkin jüri heyeti yarışmayı değerlendirdi

Jüri üyeliklerini Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafız Osman Şahin, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öğe, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Koç, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın Kudat ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Düzenli üstlendi.

Programa, yarışmacıların aileleriyle birlikte Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Etkinlik, manevi atmosferiyle dikkat çekti.

GİBTÜ öğrencisi Abdurrahman Deyri ikinci oldu

Yarışmanın birinciliğini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Muhammed Yasir Akbulut elde etti. İkinci sırada Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden Abdurrahman Deyri yer alırken, üçüncülüğü ise Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Ahmet Esentürk kazandı.