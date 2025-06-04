Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) bünyesinde 2024 yılında kurulan Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), ilk mezunlarını vermenin gururunu yaşadı. C1 düzeyinde Türkçe eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler için düzenlenen mezuniyet programı, renkli etkinliklerle kutlandı.

GİBTÜ Konferans Salonu’nda gerçekleşen törene Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Fırat Sevinç ile akademik personeller ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende açılış konuşması yapan TÖMER Müdürü Doç. Dr. Fırat Sevinç, "TÖMER, öğrencilerimizin Türkiye’ye geldiklerinde toplumla tanıştıkları ilk kapıdır. Bizler, dil öğrenmenize ve toplumla kaynaşmanıza destek olmak için tüm çabamızı gösteriyoruz. Bu süreçte bize destek olan başta Rektörümüz olmak üzere üniversite yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir de yaptığı konuşmada, GİBTÜ’nün uluslararasılaşma vizyonu ve misyonunun bir gereği olarak TÖMER’in üniversite için önemli bir birim olduğunu vurguladı. Rektör Demir, Üniversite ve şehir olarak dünyanın dört bir tarafından eğitim görmek için Türkiye’ye ve Gaziantep’e gelen öğrencilerin eğitimlerini en iyi şekilde tamamlayarak mezun olmaları için her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Mezun olan her bir uluslararası öğrencinin gönüllü birer kültür elçisi olduğunu belirten Rektör Demir, Türkiye’de yaşadıkları, gördükleri ve almış oldukları eğitim ile birlikte daha adil bir dünya için kendilerine önemli sorumlulukların düştüğünü söyledi. Rektör Demir, son olarak kendilerini Türkiye’nin dil ve kültürünü öğrenmiş bir şekilde mezun etmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Programda, Türkçe ve farklı dillerde şiir, şarkı performansları ve tiyatro gösterileri yer aldı. Öğrencilerin hazırladığı etkinlikler, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Tören, mezun öğrencilere sertifikalarının takdim edilmesi ve kep atılmasıyla sona erdi.