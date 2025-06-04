Kurban Bayramı öncesinde kurban satış noktalarında denetimlerini artıran Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, tartı aletlerinde hile yapılmaması için ölçüm kontrolleri gerçekleştiriyor. Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler ise kara sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Zabıta ekipleri, bayram öncesi ve boyunca vatandaşların kurbanlarını güvenle alabilmesi için denetimlerine devam ederken, kurallara aykırı satışların önüne geçilerek haksız rekabet engelleniyor. Belirlenen satış alanlarının dışında, küpesiz ve menşei belirsiz hayvan satışı yapanlara müsaade edilmiyor. Ayrıca bayram süresince kasapların hijyen ve sağlık kurallarına uyup uymadıkları da kontrol edilecek. Yeme içme mekanlarında ise genel denetimler kesintisiz devam edecek.

Kurban atıkları, belirlenen döküm sahalarına taşınacak

Bayram boyunca kesilen kurbanlıkların ardından oluşan atıklar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen Kurban Atık Döküm Sahaları’nda toplanacak. Bu kapsamda Dericiler, Taşlıca, Mavikent, Besi Bölgesi, Abdülkadir Yüksel Hastanesi yanı, Sacır Bölgesi, TÜV-Türk Perilikaya Kavşağı, Göllüce, Şirinevler, Nizip Yolu Girişi ve Lara Düğün Salonu yanı noktaları döküm sahası olarak belirlendi. Kurban atıklarını bu alanlar dışında farklı yerlere bırakan vatandaşlara cezai işlem uygulanacak.

Haşere ve sineklere karşı tedbirler alındı

Kent merkezi ve çevre ilçelerde belirlenen kurban satış noktalarında ilaçlama ekipleri yoğun mesai harcıyor. Havanın ısınmasıyla birlikte kara sinek ve diğer haşerelere karşı periyodik ilaçlama yapılıyor. Satış noktalarında asılan sarı bayraklar düzenli olarak ilaçlanırken, tuzak bantlar kuruluyor ve üreme alanları sürekli kontrol edilerek müdahale ediliyor.

"Hayvan atıklarının bu yıl belirlenen sahalara dökülmesi gerekiyor"

Zabıta ekiplerinin denetimlerine ilişkin açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım, vatandaşların güvenle kurban alabilmesi için kontrollerin artırıldığını belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu yılda sorunsuz bir Kurban Bayramı yaşanması için bayram öncesi ve bayram süresince önleyici ve koruyucu tüm tedbirler Zabıta Dairesi Başkanlığımız tarafından alınmış olup; genel sağlığın korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi, ayrıca vatandaşlarımızın sağlıklı kurbana erişimi için satış yerlerinde; kurban satıcılarının vatandaşları aldatmaması ve sağlıklı kurbanın satış amacıyla menşei şahadetnameleri olup olmadığı, kullanılan tartıların herhangi bir sahtekârlığa karşı hileli olup olmadığı, ölçü ayar memurlarımız tarafından kontrol edilmekte; Kurban Bayramı süresince de kesim yerlerinde hijyen kurallarına aykırı olarak, gerek alan seçiminde gerekse kesim esnasında dikkat edilmesi gereken esaslara uyulması doğrultusunda denetimleri yapmak üzere çok sayıda zabıta ekibimiz görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kurban atıkları konusunda bayram süresince zabıta ekiplerinin denetimlerinin devam edeceğini vurgulayan Yalım, "Vatandaşlarımızın belirtilen hususlara dikkat ederek kurban alışverişlerini yapmaları, belirtilen yerlerin dışında kurban tedarikiyle ilgili korsan satıcılara dikkat etmeleri istiyoruz. Belirlenen yerlerde gerçekleştirilen kurban kesimleri sonrasında şehrin kirlenmemesi için hayvan atıklarının bu yıl belirlenen sahalara dökülmesi gerekiyor. Belirlenen kesim yerleri dışında kesim yapan ve şehrimizi kirletecek şekilde hareket edenlere ciddi idari para cezaları uygulayacağız. Ayrıca AVM’ler, kapalı alanlar ve genel bayram alışverişinin yoğun yaşandığı noktalarda da zabıta ekiplerimiz görev yapmaya devam edecektir" diye konuştu.