Aydın’ın Karacasu ilçesine bağlı Geyre Mahallesi’nde altyapı iyileştirme ve çevre düzenleme çalışmaları çerçevesinde dere yataklarının temizliği devam ediyor.

Karacasu Belediyesi tarafından ilçe genelinde sürdürülen altyapı iyileştirme ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamında Geyre Mahallesi’ndeki dere yatakları temizliği sürüyor. Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, su taşkınlarının önüne geçilmesine yardımcı olacak ve bölgedeki çevre kirliliğini azaltarak vatandaşların yaşam kalitesini artıracak temizlik çalışmaları ile dere yataklarının daha sağlıklı bir yapıya kavuşacağını belirtti. İlçenin daha temiz, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanına sahip olması için çalışmalara hız kesmeden devam eden Karacasu Belediyesi’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde sürdürülen altyapı iyileştirme ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamında Geyre Mahallemizde dere yataklarının temizliği titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.