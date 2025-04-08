İzmir Bornova Belediye Meclisi’nin Nisan Ayı Olağan Toplantısı Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin yönetiminde gerçekleşti.Toplantıda 2024 yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edilirken, encümen ve komisyon üyeleri de belirlendi. "Geleceğin belediyeciliğine yatırım yaptık" diyen Başkan Eşki, merkezi bütçe kesintilerine rağmen çok önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.İZMİR (İGFA) - Faaliyet raporunu sunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, geride kalan bir yıllık dönemde hayata geçirilen çalışmaları ve gelecek dört yıla ilişkin vizyonunu meclisle paylaştı. Başkan Eşki, “Bu dönem içerisinde gündemde çokça yer almayan ama gelecekte sıkça duyacağınız dijital, yeşil ve kentsel dönüşüm konularına odaklandık. Bu alanlarda altyapı hazırlıklarını yaparken temel hizmetleri aksatmadan sürdürdük” dedi.

ASFALT KOKULU BİR YIL

Tüm mahallelerde asfalt serimi ve yol yapımları konusunda çok yoğun bir yılı geride bıraktıklarını söyleyen Eşki, “Araç ve ekipman kapasitemizi artırdık. Altyapı kurumlarının doğalgaz ve yağmur suyu çalışmaları sonrası bozulan yolları hızla onardık. 2024 asfalt kokulu bir yıl oldu. Işıkkent’teki TIR Garajı’nı açıyoruz. Sırada üç yeni TIR garajı ve bir binek araç otoparkı var. Moto Kurye Parkı da Nisan ayında hizmete açılacak. Küçükpark’ta araç parkına artık izin verilmeyecek. Işıkkent’te bulunan tarihi Arap Deresi Köprüsü’nü restore ettik” diye konuştu.

“İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK AMA ONURLU BİR BİÇİMDE”

Zorlu ekonomik şartlarda altında ihtiyaç sahibi vatandaşlara verdikleri desteklere dikkat çeken Başkan Eşki, “Yedi farklı noktada Kent Market açtık, iki tane daha açacağız. Üç noktada Kent Lokantası hizmete girdi. Vatandaşlarımızı logolu kolilerle etiketlemek istemiyoruz. Yeni sistemle alışveriş kartları verdik; istediklerini, istedikleri yerden, istedikleri poşette alabiliyorlar Ramazan’da iftar sofraları kurduk, çorba ve aşure ikramlarında bulunduk. Bir sünnet şöleni düzenledik” dedi.

ABİDE-İ HÜRRİYET PARKI’NI AÇIYORUZ

Başkan Ömer Eşki, yeşil alanlar ve temizlik alanında yaptıkları çalışmaları şu sözlerle anlattı: “Bir dal-budak tesisi kurduk, bu tesisi daha da geliştiriyoruz. Park ve bahçelerimize titizlikle bakım yapıyoruz. Abide-i Hürriyet Parkı’nı ise 19 Nisan’da, kıymetli tarihçimiz İlber Ortaylı’nın katılımıyla açacağız. Temizlik çalışmalarımızı 7/24, üç vardiya ve 321 personelle sürdürüyoruz”

TARIM ALANINDA HEYECAN VERİCİ ÇALIŞMALAR

Tarım alanında heyecan verici çalışmalara imza attıklarını söyleyen Eşki, “Bir kent bostanı açtık, ikinci sırada. Bornova Misketi ve Bornova Bamyası’ndan sonra Bornova Lalesi’ni de coğrafi işaret tescilli ürünlerimiz arasına kattık. Misket Üzümü bağı kurduk, fide ve fidan üretimini artırdık. Arıcılık başta olmak üzere tarım ve hayvancılık konusundaki eğitimlerimiz sürüyor” dedi.

KADINLAR, GENÇLER VE ÇOCUKLARIN YANINDAYIZ

Eğitime büyük önem verdiklerini de ifade eden Başkan Eşki, “BELGEM’i büyütüyoruz; yeni şubeler açacağız, öğrencilere yemek imkânı da sağlayacağız. Çocuk oyun ve aktivite merkezlerimizin bazılarını kreşe dönüştürüyoruz. Spor okullarımızdaki antrenörleri ve hobi-beceri kurslarımızdaki eğitmenleri tam zamanlı statüye geçirdik. Bu sayede kurslardan yararlanan başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sayısını önemli ölçüde artırdık” diye konuştu.

BAŞKAN EŞKİ, YAPILAN DİĞER ÇALIŞMALARI ŞU SÖZLERLE ANLATTI:

“Fırın denetimlerinde yoğun bir dönem geçirdik. Kaldırım işgallerinin önüne geçtik. Altındağ Kemalpaşa Caddesi’nde artık insanlar rahatça yürüyebiliyor. Pınarbaşı bölgesi için kapsamlı planlarımızı tamamladık.

Olası afetlere karşı çok sayıda önlem aldık ve hazırlık çalışmaları yaptık. Tüm Türkiye'ye örnek olacak dijitalleşme adımları attık. Bu alanda öncü olacağız.Kültürel alanda Kitap Günleri ve Halk Oyunları Festivali gibi birçok etkinlik gerçekleştirdik. Belediye bünyesinde müzik grupları kurduk. Uluslararası iş birliklerine imza attık; Avrupa Birliği normlarına uygun projeler geliştirdik. Pek çok kurum ve kuruluşla ortak protokoller imzalayarak dayanışma ağımızı büyüttük”

“BÜTÇE KESİNTİLERİNE RAĞMEN ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATTIK”

Muhalefet eleştirilerine de yanıt veren Eşki, “Eleştiri doğaldır ama yapılan işleri küçümsemek doğru değil. Türkiye’de bir yılda 28 km asfalt döken başka bir belediye var mı? Merkezi bütçeden 117 milyon TL daha az kaynak aktarıldı. Buna rağmen çok önemli işlere imza attık” dedi.

Encümen üyeleri ve komisyonlar belirlendi

5393 sayılı Belediye Kanunu gereği yapılan seçimlerle, Encümen üyeleri Melek Kartal, Recep Çakmakçı ve Ali İhsan Bayar oldu. Mecliste ayrıca 14 ihtisas komisyonunun üyeleri de belirlendi.

Yapılan oylama neticesinde 1 yıl süre ile komisyonlarda görev alacak isimler şöyle:

Plan ve Bütçe Komisyonu: Ahmet Tokem, Sabri Çam, Samet Dikilitaş, Musa Çevik, Sait Tatlı

İmar Komisyonu: Selma Kısa Adem Kasacı, Erol Mutlu, Mehmet Sayın, Nihat Yağbasan

Hukuk Komisyonu: Tansel Ertürk, Hüseyin Alyüz, Levent Taşer

Çevre ve Sağlık Komisyonu: Nihat Yağbasan, Talat Aslan, Hüseyin Ekin, Osman Zeki Özkebapçı, Musa Çevik

Sosyal Hizmetler Komisyonu: Ercan Tekin, Ramazan Özdemir, Tansel Ertürk, Mehmet Sayın

Esnaf Komisyonu: Talat Aslan, Hüseyin Ekin, Osman Zeki Özkebapçı, Veysel Karani Batı

Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu: Yağmur Yurdakul Özkan, Şebnem Türe, Melek Kartal, Selma Kısa, Emel Dalkıran

Kent Yenileme Komisyonu: Barbaros Reşat Taşer, Mehmet Sayın, Cem Arıkan, Sait Tatlı, Ahmet Mutlubaş

Ulaşım Komisyonu: Ali İhsan Bayar, Rıfat Efe, Hüseyin Ekin, Veysel Karani Batı

Kültür Turizm ve Dış İlişkiler Komisyonu: Duygu Bölük, Barbaros Reşat Taşer, Cem Arıkan, Ramazan Özdemir, Veysel Karani Batı

Belediye Taşınmazlarının Değerlendirilmesi Komisyonu: Tansel Ertük, Rıfat Efe, Sabri Çam, Akın Dalgıç, Emel Dalkıran

Gençlik ve Spor Komisyonu: Samet Dikilitaş, Melek Kartal, Hüseyin Alyüz, Adem Kasacı, Ramazan Özdemir

Tarım ve Kooperatif Komisyonu: Hüseyin Alyüz, Samet Dikilitaş, İsmail Bedir, Talat Aslan, Levent Taşer

Kent Riskleri ve Doğal Afetler Komisyonu: Duygu Bölük, Musa Çevik, Barbaros Reşat Taşer, Cem Arııkan, Musa Çevik