Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde Kızılırmak Nehri’ne düşüp kaybolan 17 yaşındaki genci arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Burunören Mahallesi’nde M.Ö.; dün öğle saatlerinde Kızılırmak Nehri’ne düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. M.Ö.’nün bulunması için olay yerine 7 kişilik AFAD ekibi, su üstü arama kurtarma botu ile 1 arama kurtarma köpeği yönlendirildi. Ayrıca Sarıoğlan itfaiyesi, Kayseri Büyükşehir Belediye itfaiyesinden toplam 16 kişilik dalgıç ekibi, 112 ambulansı, UMKE ekibi, Sarıoğlan İlçe Jandarma personeli gönüllü Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri de arama çalışmalarına destek verdi.

Dün havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına sabah erken saatlerde yeniden başlandı.