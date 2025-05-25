Aydın’ın Kuşadası ilçesinde girişe yasak olan bölgeye Zodyak bot ile gelen 3 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası Sazlık mevkiinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kıyı şeridinde göçmen kaçakçılığında kullanabileceği değerlendirilen bir adet botun olduğu bildirildi. Dipburun Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından ihbar üzerine bölgede yapılan arama ve araştırma sonucu Milli Parklar ve Orman statüsünde olup girişi yasak olan bölgeye Türk vatandaşları K.A., F.A. ve D.C.S. isimli şahısların zodyak bot ile geldikleri tespit edilerek yakalandı. Şahıslara kişi başı 2 bin 953 TL olmak üzere 8 bin 859 TL idari para cezası uygulandı.