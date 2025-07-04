Sinop’un Gerze Devlet Hastanesi, dijitalleşme vizyonu doğrultusunda 3 adet yeni nesil 12 kanallı dijital EKG cihazını bünyesine kazandırarak hizmete sundu.

Poliklinik EKG Birimi ve Acil Servis’te aktif olarak kullanılmaya başlanan cihazlar; ölçümlerde yüksek doğruluk, hızlı veri erişimi, hasta kayıtlarının dijital ortamda güvenle saklanması ve hekimler arası kolay veri paylaşımı gibi avantajlar sağlıyor.

Gerze Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Abdulkerim Köroğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hastanemizin teknolojik altyapısını sürekli geliştiriyoruz. Yeni nesil EKG cihazlarımız, hekimlerimizin iş yükünü azaltırken tanı ve tedavi süreçlerini hızlandıracak. Halkımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Hastane Müdürü Ali Kuzu ise "Bu yatırımlar, hastanemizi dijital hastane vizyonuna bir adım daha yaklaştırıyor. Teknolojiyi etkin kullanan bir sağlık kurumu olma hedefimiz doğrultusunda güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz. Cihazlarımızın halkımıza hayırlı olmasını diliyor, katkı sağlayan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.