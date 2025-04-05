Kütahya Çinili Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İbrahim Güneş, Germiyan Sokağı’ndaki konakların tanıtımıyla ilgili tabelalarının eksikliğine vurgu yaparak, "Bu yapıların tarihini anlatan tabelalarla donatılması, Kütahya’nın tanıtımı açısından çok kıymetli olur" dedi.

Yaklaşık dört yıldır Kütahya’nın tarihi ve kültürel değerlerini maketlerle yaşatmaya çalışan Güneş, Germiyan Sokağı’ndaki konakların maketlerini yapmak için fotoğraf çekerken önemli bir detayı fark etti. "Bugün Germiyan Sokak’ta birkaç konağın maketini hazırlamak amacıyla fotoğraflarını çekmeye gittim. Ancak dikkatimi çeken şey, bu konakların hiçbirinde tanıtım tabelasının bulunmaması oldu. Evet, konaklar çok güzel restore edilmiş ama ziyaretçiler, ‘Bu konağın adı ne? Kim yaptırmış? Hangi tarihte yapılmış? Burada kimler yaşamış?’ gibi sorular soruyordu" diyen Güneş, bu eksikliğin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Konakların önüne tarihçelerini ve adlarını içeren küçük tanıtım tabelalarının konulmasının hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler için çok faydalı olacağını belirten Güneş, "Birkaç gün sonra Turizm Haftası başlayacak. Sadece Germiyan Sokağı değil, Kütahya’nın birçok yerinde tarihi eserler ve konaklar var. Bu yapıların tarihini anlatan tabelalarla donatılması, Kütahya’nın tanıtımı açısından çok kıymetli olur" dedi.

Güneş, bu talebin sadece kendi çalışmaları için değil, Kütahya’yı ziyaret eden herkesin bilgi edinmesi ve şehre olan ilgisinin artması açısından önemli olduğunu vurguladı.