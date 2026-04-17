Aydın'ın Germencik ilçesinde incir bahçesinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Ortaklar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Moralı Mahallesi'nde ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik yaya devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Devriye sırasında H.A. (48) isimli vatandaşa ait incir bahçesinde inceleme yapan ekipler, M.D. (59) isimli şahsı yaklaşık 100 kilogram iğlek (erkek) incir ile birlikte hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.