Aydın’ın Germencik ilçesinde inşa edilen Hira 4-6 Yaş Kur’an Kursu ve Gençlik Merkezi, düzenlenen törenle ve dualar eşliğinde hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Germencik İlçe Müftüsü Selman Coşkun 4-6 yaş Kur’an kursunun ve gençlik merkezinin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, yapılan hizmetin yalnızca bir bina değil; geleceğe bırakılacak manevi bir miras olduğunu vurguladı. Programa katılan Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş de, "Bugün burada sadece bir kapıyı değil, çocuklarımızın gönül dünyasını açacak bir mekanı hizmete alıyoruz. 4-6 yaş Kur’an kursları, evlatlarımızın karakter inşasında çok özel bir yere sahip. Aynı zamanda gençlik merkezimizle de geleceğimizin teminatı olan gençlerimize rehberlik etmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz için inşa edilen bu merkezler, milletimizin yarınlarına atılmış sağlam adımlardır. Bu tesisin açılışında bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Rabbim bu mekânı hayırlı hizmetlerle doldursun. Burada yetişecek nesillerin vatanına, milletine, değerlerine bağlı bireyler olması için hep birlikte çalışacağız. Bu güzel hizmete katkı sunan hayırsever kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Merkezin yapımına destek veren hayırseverlere Germencik Kaymakamı Sultan Doğru tarafından teşekkür plaketi takdim edildiği açılış programı; Kur’an kursu ve gençlik merkezi binasında yapılan incelemeler, çocuklarla gerçekleştirilen sohbetler ve dualarla sona erdi.