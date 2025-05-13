Aydın’ın Germencik ilçesinde sinekle mücadele çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, gece ilaçlamalarına başladı.

Germencik Belediyesi, ilçe genelindeki çevre sağlığı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların huzurlu bir yaz dönemi geçirmeleri için sinekle mücadele çalışmalarına devam eden belediye ekipleri, saha çalışmalarına hız kazandırdı. Havaların ısınmasıyla birlikte ekipler, sokak sokak gezerek gece ilaçlamalarına başladı.

Konu ile ilgili Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, yaptığı açıklamada "Sinekle mücadele kapsamında gece ilaçlamalarımıza başladık. Huzurlu ve konforlu bir yaz mevsimi için ilaçlama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" ifadelerine yer verdi.