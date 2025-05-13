Aydın’ın Yenipazar İlçesi’ne bağlı kırsal Direcik Mahallesi’nin misafirleri Gri Balıkçıl Kuşlar, araştırma konusu oldu. Yaban kuşu olmasına rağmen yerleşim birimi içinde yuvalanan bu kuşlarla ilgili projenin aynı zamanda desteklenmeye değer bulunduğu belirtildi.

Projede yer alan ADÜ Veterinerlik Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Vet. Hek. Dr. Onur Örtlek, projenin aynı zamanda özel gereksinimli bireylere kapsayıcı ve destekleyici olduğunu belirtti. ‘‘Sakin Şehrimde Bir Göç Hikayesi: Gri Balıkçıl Kuşları’’ başlıklı projenin Yenipazar Cumhuriyet Ortaokulu’ndan Şeyda Kurnaz Yürütücülüğünde gerçekleştirileceği belirtildi. DÜ Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Sporda Psikososyal Alanlar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdemir, ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yönetim Bilimleri Doktora Öğrencisi Erhan Buyrukoğlu ve Veterinerlik Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Vet. Hek. Dr. Onur Örtlek’in de yer aldığı projenin 2025 yılında ülke genelinde 600 proje içinden desteklenmeye değer bulan 80 projeden biri olduğu belirtildi.

Projede, Aydın ili Yenipazar ilçesi ortaokul kademesinde öğrenim gören kaynaştırma ve hafif, orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizlik tanısı bulunan öğrencilerin, doğada uygulama ağırlıklı eğitimle sulak alanlar ve çevresinde yaşayan göçmen kuşlar ve konaklama alanlarının inceleneceği belirtildi.

Aydın Yenipazar’a 7 Nazilli’ye ise 18 kilometre uzaklıkta olan Direcik Köyü’nde, 1995 yılında tarlalarda birleştirme tesfiye çalışması yapılınca kanal kenarında bulunan ve balıçıl kuşlara ev sahipliği yapan ağaçlar kesilmiş ve kuşlar da Direcik Köyü’nün merkezindeki ağaçlara yuvalanmıştı. Yaklaşık 30 yıldır nadir görülen bir durum olsa yaban kuşlarının yerleşim birimi içinde yuvalanması oldukça dikkat çekici bulunmuş ve yaban kuşları ile barışık yaşayan Direcik Köyü de ilgi odağı olmuştu.