Germencik Belediyesi koordinesinde sahnelenen ’Pamuk Prenses Masal Ormanında’ adlı müzikli çocuk tiyatrosuyla, Germencikli çocuklar unutulmaz bir akşam geçirirken, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci; "Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer" dedi.

Germencik ilçesinde çocukların kültürel faaliyetler ile daha sık buluşması ve sosyalleşmesi için çalışmalarına devam eden Germencik Belediyesi, son olarak ’Pamuk Prenses Masal Ormanında’ müzikli tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Sermin Atik Arıkan’ın yazıp yönettiği tiyatro oyununda bir araya gelen yüzlerce çocuk, unutulmaz bir akşam geçirdi. Çocukların mutluluğunun her şeye değdiğine dikkat çeken Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ise "Yüzlerce çocuğumuzu Sermin Atik Arıkan’ın yazıp yönettiği Pamuk Prenses Masal Ormanında adlı müzikli çocuk tiyatrosuyla buluşturduk. Yenilenen ve tam donanımlı bir tiyatro salonu olan konferans salonumuz en çok çocuklarımıza yarayacak gibi. Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer" dedi.