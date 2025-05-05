Germencik Belediyesi tarafından temin edilen hasta yatağı yüzde 88 engelli raporuna sahip olan hastaya teslim edildi.

Germencik Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdürüyor. Germencik Belediyesi tarafından temin edilen hasta yatağı yüzde 88 engelli raporuna sahip olan Süleyman Işlakça’ya teslim edildi. Hasta yatağını teslim eden belediye ekipleri, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci’nin selamlarını da iletti.

Belediyeden yapılan sosyal medya paylaşımında, "Yüzde 88 engel raporuna sahip ilçe sakinlerimizden Süleyman Işlakça’ya hasta yatağını teslim ettik. Belediye Başkanımız Burak Zencirci’nin selamlarını ilettik. Sağlık ve huzurla kullanmasını diliyor, misafirperverliği için ayrıca teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.