Roma İmparatoru Augustus’un torunu ve ünlü general Germanicus’un mermer heykel başı ile "Amisos sikkelerinde betimlenen şans tanrıçası" Tykhe’nin heykeli, Samsun Müzesi’nde özellikle yabancı tarih tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Roma İmparatorluğu’nun Julio-Claudian Hanedanı’na mensup olan Germanicus’un heykeli, MS 1. yüzyıla tarihleniyor. Müzedeki bilgi notuna göre Germanicus, Küçük Asya’daki seferleri ve Kapadokya ile Kommagene bölgelerini Roma’ya katmasıyla biliniyor. Antakya’da gizemli ölümüyle de tarihçilerin ilgisini çeken Germanicus’un heykeli, dönemin siyasi entrikalarına da ışık tutuyor.

Tykhe’ye ait mermer heykel başı

Müzede sergilenen bir diğer dikkat çeken eser ise Amisos (Samsun) sikkelerinde betimlenen Yunan tanrıçası Tykhe’ye ait mermer heykel başı. Tykhe, başındaki kule biçimli taç ve elindeki bereket boynuzuyla simgeleniyor. Roma’daki karşılığı Fortuna olan Tykhe, özellikle Roma’nın doğu eyaletlerinde güçlü bir kült figür olarak biliniyor.

Bu eserler özellikle yabancı ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Ziyaretçiler, müzede Germanicus ve Tykhe dışında dönemin diğer figürlerine ait çok sayıda heykel başı ve arkeolojik eseri de inceleyebiliyor.