Adıyaman’ın Gerger ilçesinde, Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla anlamlı bir yardım kampanyası düzenlendi.

Gerger Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin öncülüğünde, Gerger Öğretmenevi bahçesinde kurulan hayır çarşısı, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Etkinlikten elde edilen gelir, toplam 151 bin TL olarak açıklandı. Toplanan bu bağış, Gazze’deki mazlumlara ulaştırılmak üzere, güvenilirliğiyle bilinen İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine emanet edildi.

Hayır çarşısına Gerger halkı başta olmak üzere birçok hayırsever, esnaf, öğrenci ve öğretmen destek verdi. Etkinlikte el emeği ürünler, yiyecek-içecek stantları ve bağış köşeleri yer aldı. Katılımcılar, hem Gazze’ye yardım ulaştırmanın huzurunu yaşadı hem de birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdi.

Çarşının kurulmasında görev alan Gerger Çok Programlı Lisesi öğretmenlerinden Özcan Beyazkaya, kampanyaya destek veren herkese teşekkür ederek, "Bu sadece bir yardım faaliyeti değil, aynı zamanda bir vicdan çağrısıdır. İyilik bulaşıcıdır, yaymaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Gerger’den Gazze’ye uzanan bu gönül köprüsü, bir kez daha dayanışma ve merhametin sınır tanımadığını gözler önüne serdi.