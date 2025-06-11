Adıyaman’da, yılan tarafından ısırılan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Dandırmaz köyünde yaşayan H.O’nun Onun yılan soktu. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hüseyin Oğuz, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Oğuz’un sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.