Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dr. Regine Grienberger, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkiler, sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesine yönelik konular görüşüldü.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Vali Recep Soytürk ve Başkonsolos Grienberger bir süre baş başa görüştü. Vali Soytürk, konuk diplomata Tekirdağ’ın tarihi ve coğrafi özellikleriyle birlikte, sanayi ve tarım alanındaki potansiyeli hakkında detaylı bilgi verdi. Ziyarette, Türkiye ile Almanya arasındaki mevcut ticari ilişkiler ile iki ülke arasındaki sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesine yönelik konular görüşüldü. Vali Soytürk, Başkonsolos Grienberger’i Tekirdağ’da ve Valilikte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretleri dolayısıyla kendisine teşekkür etti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.