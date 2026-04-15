Batman'ın Gercüş İlçe Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçedeki köy ve mahalle muhtarlarına yönelik geniş kapsamlı bir bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Toplum huzurunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimde, muhtarlara sorumluluk sahalarında dikkat etmeleri gereken kritik konular aktarıldı. Jandarma personelleri tarafından verilen eğitimde, özellikle son dönemde artış gösteren dolandırıcılık vakaları ve yasa dışı bahis konularına dikkat çekildi. Muhtarların, vatandaşları bu tür suçlara karşı uyarmaları ve şüpheli durumlarda kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapmalarının önemi vurgulandı. Toplantının önemli gündem maddelerinden birini de bölgenin kronik sorunları arasında yer alan anız yangınları oluşturdu. Anız yakmanın hem toprağa hem de ekosisteme verdiği zararlar hatırlatılarak, bu konuda taviz verilmeyeceği belirtildi. Ayrıca, sahipsiz hayvanların korunması ve takibi, av sezonu boyunca uyulması gereken yasal kurallar, köy yollarında trafik güvenliği ve kuralların ihlal edilmemesi gibi başlıklar detaylıca işlendi. Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gördüğünü belirterek, bilgilendirme faaliyetlerinin ilçe genelinde huzur ortamının sürdürülebilmesi adına periyodik olarak devam edeceğini ifade etti.

Muhtarlar ise yapılan bilgilendirmeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, mahalle ve köylerinde bu kuralların takipçisi olacaklarını belirtti.