Batman’ın Gercüş ilçesinde öğrenciler ve veliler, Anne Günü’ne armağan fidanları toprakla buluşturdu.

Kaymakam Muhammed Öztaş’ın himayelerinde Mehmet Şimşek Orman Parkı’nda çeşitli ağaç fidanları toprakla buluşturuldu. Kaymakam Muhammet Öztaş, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu gün orman işletme şefliğine bağlı alanda Aile Yılı’nda Anneler Günü vesilesiyle ağaç dikme etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Anneler Günü, bizler için çok özel bir gündür. Bizlerde istedik bu gün çocuklarımızla beraber annelerimiz buraya gelsin bağlarını kuvvetlendirsin, hep beraber ağaç diksinler. Dikmiş oldukları ağaçlarını beraberce büyütsünler istedik. Bugün burada yüzlerce velimiz geldiler bizlerle beraber ağaç dikiyoruz. İnşallah hep beraber yeşil bir Gercüş inşa etmek için çalışıyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan anne ve çocuklar ise, yeşil bir dünya için ağaç diktiklerini belirterek, küresel ısınmayı yavaşlatmak için katkıda bulunduklarını söyledi.