Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğinde yürütülecek olan Genel Tarım Sayımı öncesinde, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

1 Temmuz’da başlayacak olan sayım süreci hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenen toplantıya TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü’nde görevli Aydın Grup Sorumlusu Tuncay Moralı konuşmacı olarak katıldı. Toplantıda, 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan sayımın uygulama esasları detaylarıyla anlatıldı. Genel Tarım Sayımı’nın, Türkiye tarımının mevcut durumunu ortaya koyması, stratejik kararlar için veri sağlaması ve çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinin kayıt altına alınması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Tarımsal üretimin doğru planlanabilmesi adına bu sayımın kritik bir adım olduğunu belirten Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sürecin tüm paydaşlarla işbirliği içinde yürütüleceğine dikkat çekerek yaptığı açıklamada "1 Temmuz’da başlayacak olan Genel Tarım Sayımı, Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğinde, Genel Tarım Sayımı Uygulama Rehberi doğrultusunda yürütülecektir. Bu kapsamda, TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü’nde görevli İlimiz Grup Sorumlusu Tuncay Moralı tarafından İl Müdürlüğümüzde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İncir Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, sayım sürecine dair esaslar detaylı şekilde aktarıldı. 2025 yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan Genel Tarım Sayımı, ülkemiz tarımının mevcut durumunu ortaya koyacak. Geleceğe dönük stratejik kararlar için temel veriler sağlayacak. Çiftçilerimizin emeğini yansıtan tarımsal bilgileri kayıt altına alacaktır. Alın teriyle üretilen değerlerin doğru planlamalara dönüşmesi için bu sayım büyük önem taşımaktadır" ifadeleri yer aldı.