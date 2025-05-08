Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi son sınıf öğrencisi Hüseyin Güneş, Çarşamba Gençlik Merkezi’ni dijital ortama taşıyarak dikkat çeken bir projeye imza attı.

İletişim ve tasarım bölümü son sınıf öğrencisi Hüseyin Güneş, Çarşamba Gençlik Merkezi ile iş birliği içerisinde yürüttüğü çalışmada, merkezi 3 boyutlu olarak modelleyerek Metavers’e evrenine aktardı. Böylece cep telefonu, tablet ya da bilgisayar üzerinden erişim sağlanabilen sanal merkez, kullanıcıların etkinlikleri inceleyebileceği bir dijital alan haline geldi.

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Hüseyin Güneş, "Gençlik Merkezinde gönüllü gençlik lideri olarak yürüttüğümüz projemizde Çarşamba Gençlik Merkezini Metavers’e evreninde 3 boyutlu ortama aktardık. Böylelikle isteyen herkes telefon, tablet veya bilgisayardan bir link vasıtasıyla gençlik merkezine ulaşabilecek. Gençlik merkezine fiziksel olarak gelemeyen bireylerin de etkinliklerden haberdar olmasını ve bu ortamı tanımasını istedim. Aynı zamanda merkezin dijital tanıtımına katkı sağlamayı hedefledim" dedi.

Yaklaşık üç ay süren modelleme süreci sonunda sanal merkezin tamamlandığını kaydeden Güneş, daha önce de Yozgat’ta tarihi ve kültürel yapılar ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kampları dijital ortamda modellediğini ifade etti.

Çarşamba Gençlik Merkezi Müdürü Ramazan Katoğlu da projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Her eğitim-öğretim dönemi başında okullara giderek gençlik merkezimizi tanıtıyoruz ancak ulaşamadığımız öğrenciler de oluyor. Gençlik merkezinin ne tür faaliyetler yaptığını bilemeyen gençlerimiz vardır düşüncesiyle genç gönüllü kardeşimizin yaptığı bu çalışmayı çok yerinde ve değerli buluyoruz. Bu programı hazırlayan ve emek veren genç kardeşimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.