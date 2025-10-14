Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 102. yılına özel olarak başlattığı ‘Cumhuriyet demek’ kampanyası, kentin dört bir yanında büyük ilgi görüyor. Gençler, ‘özgürlük, bağımsızlık, çağdaşlık, milli egemenlik, güven, mutluluk’ gibi ifadelerle Cumhuriyeti tanımlarken, Başkan Bozbey ortaya çıkan fikirlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrencileri ödüllendirdi.

Gençlerin gözünden Cumhuriyet

Orhangazi Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi’nde düzenlenen Kitap Günleri’ni ziyaret ederek gençlerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ‘Cumhuriyet demek’ dijital kampanyası hakkında sohbet etti. Öğrencilere kampanyanın amacını anlatan Başkan Bozbey, gençlere tek tek ‘Cumhuriyet demek’ diyerek cümleyi tamamlamalarını istedi. Gençlerden ‘Özgürlük, bağımsızlık, çağdaşlık, milli egemenlik, güven, mutluluk’ gibi cevaplar alan Başkan Bozbey, kullanılan ifadelerin umut verici olduğunu söyledi. Ortaya çıkan fikirlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Bozbey, öğrencileri tek tek ödüllendirdi. Kitap Günleri kapsamında hazırlanan stantları da gezen Başkan Bozbey, kitaplarını imzalayan yazarlarla ve kitap tutkunlarıyla sohbet etti.

Dijital kampanyaya yoğun ilgi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. kuruluş yıl dönümünde başlattığı ‘Cumhuriyet demek’ temalı dijital kampanya, 7’den 70’e herkes tarafından büyük ilgi görüyor. www.cumhuriyetdemek.com adresi üzerinden duygu ve düşüncelerini paylaşan vatandaşlar, tüm kentte hissedilecek olan Cumhuriyet Bayramı coşkusuna şimdiden katkı sunuyor.

Görüşlerinizi 28 Ekim Salı gününe kadar siz de paylaşın

‘Cumhuriyet demek, ne demek?’ temasıyla hazırlanan proje, 28 Ekim Salı gününe kadar www.cumhuriyetdemek.com adresi üzerinden vatandaşların görüş ve düşüncelerini almaya devam edecek. Gönderilen cümleler, belediye ekipleri tarafından onay sürecinden geçtikten sonra, yapay zeka (AI) teknolojisi kullanılarak kişiye özel bir görsele dönüştürülecek. Seçilen 16 cümle, hazırlanan görsellerle birlikte Bursa’nın dört bir yanında yerini alacak.