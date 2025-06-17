Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerin fikirlerini yönetime dâhil etmek amacıyla düzenlediği Genç AR-GE Hackathonu’nda 17 ilçeden öğrenciler Samsun için projeler üretti. Başkan Halit Doğan, "Bu şehir gençlerin hayalleriyle büyüyecek" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Genç AR-GE Hackathonu, gençlerin kent yönetimine etkin katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Programa 17 ilçeden Genç AR-GE temsilcileri katıldı.

Dört başlıkta fikirler üretildi

"Çevre ve Sürdürülebilirlik", "Teknoloji ve İnovasyon", "Katılımcı Yönetim" ve "Samsun’a Fikrinle Yön Ver" başlıkları altında 9 yuvarlak masada toplanan 73 öğrenci, 9 raportör ve 18 moderatör eşliğinde Samsun’un geleceği için öneriler geliştirdi. Oluşturulan raporlar, Büyükşehir Belediyesi AR-GE Şube Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek dijital ortamda da kamuoyuyla paylaşılacak.

"Samsun’u gençlerle birlikte yöneteceğiz"

Söz artık bugünün ve geleceğin sahibi gençlerde diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Genç AR-GE Hackathonu ile başlattığımız bu yolculuk, aslında siz gençlerimizin hayalleriyle Samsun’umuzu geleceğe taşımanın ilk adımı. Samsun’a gençlerimizin penceresinden bakmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda bu programı çok önemsiyoruz. Gençlerimizin fikirleri bizim için çok kıymetli. Belediye olarak, genç zihinlerimizin düşüncelerine verdiğimiz önemle, projelerimizin hayata geçmesinde gençlerimizin de aktif rol almasını istiyoruz. Gençleri sadece geleceğin değil, bugünün de sahibi olarak görüyoruz. Her sözünüz ve her gözleminiz, bugünkü çalıştaya yapacağınız katkı bizler için çok kıymetli. Samsun’umuzu gençlerimizle daha ileri taşıyacak, onların hayalleri ile güçlendireceğiz. Bu çalıştay, sadece bir etkinlik değil, siz gençlerimizin ideallerinizin yeşerdiği bir alan olacak Sevgili gençler, bu şehir sizinle büyüyecek. Söz artık sizde" diye konuştu.

"Geleceği inşa edecek gençliğe ihtiyacımız var"

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar ise gençliğin üretken ve değer odaklı yetişmesinin önemine dikkat çekerek, "Milli ve manevi değerleriyle barışık, takım ruhuna sahip, yetkin bireyler yetiştirmek için bu platformları önemsiyoruz. Tüm ilçelerimizde genç Ar-Ge temsilcileriyle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.