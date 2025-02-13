Haliliye Belediyesi’nin gençleri kariyer hedeflerine ulaştırdığı POMEM Kursu ile ücretsiz parkur eğitimi devam ediyor. Fiziki yeterlilik sınavını başarıyla geçmek isteyen gençlerin adresi olan kursta öğrenciler, parkur sürelerini minimuma indirmek için ter döküyor.

Haliliye Belediyesi, gençlerin hayallerine ulaşmaları için başlattığı eğitim seferberliğine tüm dallarda devam ediyor. Belediye bünyesindeki kurslar ile geleceğe emin adımlarla hazırlanan gençler, özel yetenek parkur sınavıyla öğrenci alan Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavını kazanmak için Haliliye Belediyesini tercih ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan hazırlık kursu ile öğrenciler, fiziki yeterlilik sınavını başarıyla geçmek için sıkı antrenmanlar yapıyor. Belediye bünyesindeki spor merkezlerinde canlandırılan parkurlar ile gençlere, profesyonel bir çalışma ortamı sunuluyor. Uzman antrenör eşliğinde tempolu koşu, açma-germe hareketleri, mekik egzersizleri yapan adaylar, sunulan düzenli çalışma ortamı ile parkur sürelerini minimuma indiriyor.

"Ücretsiz kurs verilmesi bizim için büyük bir avantaj"

Sağlanan imkanlardan ötürü Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve Haliliye Belediyesine teşekkür eden kursiyerler, "Parkurlara hazırlanıyoruz. Kimisi subaylık sınavına, kimisi polislik sınavına hazırlanıyor. Aynı zamanda beden eğitimi bölümüne hazırlanan arkadaşlarımız da var. Ücretli kurslar oluyor normalde, kimilerinin imkanı olmuyor. Ücretsiz bir şekilde burada kurs verilmesi bizim için çok bütün bir avantaj. Zeminimiz çok güzel, bütün malzemelerimiz tamam. Buradan Belediye Başkanımıza tüm arkadaşlarım adına tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum" sözleriyle, memnuniyetlerini dile getirdi.

Polislik hayali için ter döken kursiyer Mehmet Bürmek ise, "Yaklaşık 1 buçuk aydır POMEM kursuna geliyorum. Burada, Belediyemizin bize sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür ederiz. Kendileri de, her gün gelip bizleri ziyaret ediyorlar. Bu hizmetlerden dolayı polislik hayalim gerçekleştiğinde onlara da mutlaka duamda yer vereceğim" dedi.

Kursiyer Mehmet Ali Kızılay ise, "POMEM kursuna geliyoruz. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın bize sunduğu bu imkanlar için teşekkür ederiz" diye konuştu.