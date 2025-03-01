Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteklediği ÜNİDES Programı çerçevesinde, "Karabük Demirinden Raylara: Ulaşımda Sürdürülebilir Gelecek" adlı projeyle gençler, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne teknik gezi düzenledi.

Gençlik Lideri Muhammed İsmail Kibar’ın rehberliğinde ve Said Feyyaz Oruç’un koordinatörlüğünde gerçekleştirilen gezi, demir-çelik sektörünün raylı taşımacılıkla entegrasyonu ve sürdürülebilir ulaşım alanındaki gelişmeleri yerinde gözlemleme fırsatı sundu. Katılımcılar, Karabük Demir Çelik Fabrikası’nda üretilen demir-çelik ürünlerinin ulaşım sistemlerine nasıl entegre edilebileceği konusunda bilgi aldı.

Gençlik Lideri Muhammed İsmail Kibar, etkinliğe katkı sağlayan kurum ve kişilere teşekkürlerini iletti. Kibar, "Bu geziyi gerçekleştirmemizde emeği geçen Ulaştırma Bakanlığı yetkililerine, TCDD YHT Bölge Müdürü Cihan Güngör’e ve TCDD Halkla İlişkiler Müdürü Baki Apaydın’a teşekkür ediyorum" dedi.

Proje Koordinatörü Said Feyyaz Oruç ise KARDEMİR’in üretim sürecini ve demir-çelik ürünlerinin ulaşım sektörüne entegrasyonunu gençlere aktarma fırsatı bulduklarını belirterek, "Bu süreçte bizlere destek veren TCDD Taşımacılık A.Ş. YHT Bölge Müdürümüze, Halkla İlişkiler Müdürümüze ve gezi boyunca mentörlük yapan tüm mühendislerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gezi, bölge müdürünün gençlere hediye takdiminde bulunması ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.