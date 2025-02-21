Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Muğla’nın Fethiye ilçesinde Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen Genç Nida Hafızlık Yarışmasında Simav Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zeynep Naz Korkmaz Ege Bölge birincisi oldu.
Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde Şehit Sümer Deniz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda yapılan Genç Nida Hafızlık Yarışması bölge finalinde Ege Bölge birincisi olan Simav Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zeynep Naz Korkmaz, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.
Kaynak: İHA