Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde görev yapan tarih öğretmeni Mesut Kocaman, "Gençlerle Tarihin Sırları" adlı yeni kitabını okurlarıyla buluşturdu. Tarihçi kimliğiyle tanınan Kocaman, bu eseriyle gençlerin tarih algısına yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor.

Kitabın ortaya çıkış nedenini ezberci sistemin dışına çıkmak olarak açıklayan Kocaman, gençlerin sosyal medyada tükettikleri tarih içeriklerinin doğruluğuna da dikkat çekiyor. Özellikle YouTube gibi platformlardaki tarih videolarının popülerliğine değinen Kocaman, bu içeriklerin ne kadarının bilimsel verilere dayandığı sorusunu gündeme getiriyor. Kocaman, kitabında gençlerin zihnindeki bazı soru işaretlerine de ışık tutuyor. "Araplar gerçekten Osmanlı’yı arkalarından vurdu mu?" veya "Viyana kuşatması sonrası Avrupa’nın Osmanlı’ya tepkisi nasıldı?" gibi sorulara bilimsel bir metotla yanıt arıyor.

Gülnar Yayınları’ndan çıkan kitap, şu anda Tavşanlı başta olmak üzere her yerde satışa sunuluyor. Kocaman, kitabın sadece gençlere değil, tarihe ilgi duyan tüm yetişkinlere de hitap ettiğini belirtiyor. Türk-İslam kültür medeniyetine ve dünya tarihine dair özel bilgileri içeren bu eser, tarih meraklıları için önemli bir kaynak niteliği taşıyor. "Gençlerle Tarihin Sırları" adlı eseriyle birlikte 5. kitabını yayımlayan Mesut Kocaman, daha önce de Tavşanlı’ya dair özel bir Mevlevihane’nin tarihini anlatan bir eser kaleme almıştı. Ayrıca çocukların tarihe olan ilgisini artırmak amacıyla iki hikaye kitabı ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu çalışmalarıyla ödüller kazanan projeleri "Tavşanlı Tarihi" adıyla kitaplaştırmıştı.