Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası finalleri Kayseri’de oynanacak. 13-18 Haziran tarihleri arasında yapılacak final maçlarında 16 takım Türkiye şampiyonu olabilmek için mücadele edecek.

Kayseri Voleybol İl Temsilciliği yaptığı açıklama ile Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası finallerinin 13-18 Haziran tarihleri arasında Kayseri’de oynanacağını duyurdu. Maçlar Atatürk ve Gevher Nesibe Spor Salonlarında oynanacak. Yarı final maçlarında başarılı olan 16 takım Kayseri’de Türkiye şampiyonu olabilmek için mücadele edecek. Türkiye finallerinde mücadele edecek olan 16 takım şöyle:

Kayseri ElitVoleybol, Halkbank, Fenerbahçe, İstanbulBüyükşehir Belediyespor, Galatasaray,Ziraat Bankası, Altekma, Spor Toto, Düzce Belediyesi, İstanbulDoğu Akademi, Arkasspor, Konya Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Bursa BüyükşehirBelediyesi, Ankara TVFSpor Lisesi ve İstanbulGençlikspor.