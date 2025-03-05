Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Genç Erkekler E-Spor Takımı, katıldıkları Genç Erkekler E-Spor (League of legends) müsabakaları sonucunda dereceye girerek kupalarını aldılar.

Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları tarafından koordine edilen Genç Erkekler E-Spor (League of legends) müsabakaları Gaziantep’te gerçekleştirildi. Birçok okul takımının katıldığı yarışmalarda yer alan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Genç Erkekler E-Spor Takımı, müsabakalardan galip gelerek il ikinciliğini kazandı.

Yarışmaya katılan sporcuları kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, önümüzdeki süreçte daha büyük başarılara imza atmalarını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.