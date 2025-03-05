Mersin’de obeziteye karşı farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla seminer düzenledi. Etkinlikte, obezitenin yol açtığı insülin direnci, kalp hastalıkları, depresyon gibi sağlık sorunlarına dikkat çekildi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde ve Mersin Üniversitesi iş birliğinde Dünya Obezite Günü dolasıyla obezitenin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmek ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla farkındalık semineri düzenlendi. Etkinlikte, insülin direnci, kalp ve sinir sistemi hastalıkları, yüksek tansiyon, depresyon, yeme ve kaygı bozuklukları gibi pek çok kronik hastalığa yol açan obezitenin sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal ve küresel bir sağlık problemi olduğu vurgulandı.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Esat Yılgör ve Uzm. Dr. Bahar Gülcay Çat’ın üstlendiği seminerde, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esen Akbay, Türkiye’de obezitenin yaş gruplarına göre görülme sıklığı ve yaşam kalitesinin ele alındığı ‘Erişkinlerde Obezite’ üzerine bilgiler verirken, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mine Durukan Saygın da obezitenin kalp sağlığı üzerinde oluşturduğu yapısal değişiklikleri ve kardiyovasküler hastalıklardan korunma yöntemlerini anlatarak, ‘Obezite ve Kalp Sağlığı’ ilişkisini ele aldı.

Prof. Dr. Yusuf Usta da sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve değişen toplumsal alışkanlıklar nedeniyle çağın hastalıklarının başında gelen, daha bebeklik ve çocukluk döneminden itibaren görülmeye başlayan obezitenin, çocuklar üzerindeki etkisi hakkında bilgiler sundu. Usta, çocuklarda obezite tedavisinin nasıl yapıldığı, korunma yöntemleri, ebeveynlerin dikkat etmesi gereken davranışlarla ilgili anekdotlar paylaştı.

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan ise ‘Obezite Metabolik Hastalıklar Cerrahisi’ başlıklı sunumunda, metabolik sağlık sorunu yaşayan obezite hastalarının kilo verme süreçlerinde hem fiziksel hem de psikolojik açıdan neler yapması gerektiği ve tedavi süreçlerinde kişiye özel reçetelerin gerekliliği hakkında bilgiler verdi. Etkinlikte, doğru ve sağlıklı beslenmenin, spor ve hareket etmenin önemi anlatılırken, kişisel sağlıklarını korumak adına nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili broşürler ve eğitim materyalleri dağıtıldı.

"İki merkezde 20 bine yakın hizmet verdik"

Sağlık İşleri Dairesi Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzm. Dr. Bahar Gülcay Çat, obezitenin Türkiye’de çok yaygın olduğuna dikkat çekerek, "Sağlıklı yaşamı teşvik etmek adına kadınlara öncelik vererek Kadın Sağlığı Danışma Merkezi kurduk. Burada fizyoterapist, psikolog ve diyetisyen arkadaşlarımızla, sağlıklı yaşamı teşvik etmek adına talepleri karşılıyoruz. Erkeklerden de yoğun ilgi gelince, Tarsus’ta Atatürk Parkı Sağlıklı Yaşam Merkezi’ni kurduk. Vatandaşlarımıza ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Şu ana kadar iki merkezde 20 bine yakın hizmet verdik. Bu aslında, Mersin’de sağlıklı yaşamın temellerini oluşturdu" dedi.

Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi’nde de beden sağlığını koruyacak aktiviteler yapıldığını kaydeden Uzm. Dr. Çat, "Daire Başkanlığımıza bağlı özel bireylere yönelik Engelsiz Yaşam Parkı’mız var. Orada da sağlıklı yaşamı desteklemek amaçlı aktivitelerde bulunuyoruz. Ayrıca diğer daire başkanlıklarımızda da spor kursları ve düzenlenen aktivitelerle obeziteyle savaşıyoruz. Son 5 yılda bisiklet yollarımızda oldukça artış oldu. İnsanların bisiklete binmeleri ve sağlıklı yaşama ulaşabilmeleri adına, Büyükşehir Belediyesi olarak çok büyük çaba harcıyoruz" diye konuştu.