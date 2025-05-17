Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen bir dizi etkinlikle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkulu bir şekilde kutlandı. Öğrenciler tarafından sahnelenen 19 Mayıs Oratoryosu izleyenler tarafından ayakta alkışlanırken dans gösterileri adeta büyüledi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde GKV Özel Liseleri öğrencileri tarafından hazırlanan ve çok sayıda davetlinin katıldığı kutlama programı izleyenleri adeta büyülerken hafta boyunca etkinliklerin devam edeceği açıklandı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Konferans Salonunda düzenlenen, GKV Özel Liseleri’nin hazırladığı törene Gaziantep Kolej Vakfı Yönetim ve Mütevelli Kurulu Üyeleri, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın anlam ve önemini anlatan konuşmasında GKV Özel Liseleri Müdürü Sadık Murat Öngen, " Bugün Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da tutuşturduğu Kurtuluş meşalesinin Anadolu’da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 106. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Milletimizin tüm onur ve asaleti ile Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğinde Tarih sahnesinde şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından GKV Özel Liseleri öğrencileri "Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni" ve "Gençliğin Ata’ya Cevabı" isimli mektubunu okudular. GKV Özel Liseleri öğrencilerinin hazırladığı muhteşem dans gösterisinin ardından 19 Mayıs Oratoryosunu sahneleyen öğrenciler izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Etkinlikleri değerlendiren GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri kutlayarak etkinliklerin hafta boyunca devam edeceğini açıkladı.