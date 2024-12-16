Gemlik Belediyesi ve Bursa Barosu işbirliğiyle her yıl düzenlenen Özgür Aksoy Tiyatro Günleri, bu yıl 5. kez perdelerini açtı.

Programın ilk gösterisi, Ankara Barosu Oyun Atölyesi’nin sahneye koyduğu “Haydi Karına Koş” adlı komediyle başladı. Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, belediye meclis üyeleri, Bursa Barosu avukatları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve üyeleri ile Aksoy’un ailesi ve çok sayıda tiyatrosever katıldı. İki perdelik komedi türündeki oyun, yaklaşık iki saat boyunca izleyicilere keyifli anlar sundu.

Program açılışında konuşan Festival Koordinatörü Av. İzzet Boğa, Gemlik Belediyesi işbirliğinde böyle bir programı bir kez daha gerçekleştirdiklerinden mutluluk duyduklarını belirtti. Daha sonra söz alan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ise, Aksoy ile 2014 yılında tanıştıklarını, siyaset ve sivil toplum çalışmaları konusunda kısa zamanda pek çok konu paylaştıklarını, Aksoy’un anısını yaşatmak için bu programları gerçekleştirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Özgür Aksoy Tiyatro Günleri, 19 Aralık Perşembe gününe kadar sürecek. Etkinlik takviminde sırasıyla şu oyunlar sahnelenecek: 16 Aralık Pazartesi: Nilüfer Kent Tiyatrosu - Bir Kumarbaz’ın Ölüm Klavuzu, 17 Aralık Salı: Bursa Barosu Tiyatro Advocato - Bir Yaz Gecesi Rüyası, 18 Aralık Çarşamba: Gemlik Belediyesi Gösteri Sanatları Tiyatro Topluluğu, 19 Aralık Perşembe: Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu - Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü Tüm oyunlar saat 20.00’de, Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.