Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Eğitimi Geliştirme Projesi (BEGEP) çerçevesinde yapılan Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği 2. sınıf sek sek yarışmaları ile başladı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Eğitimi Geliştirme Projesi (BEGEP) çerçevesinde yapılan Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği 2. sınıf sek sek yarışmaları ile başladı.

Yoğun katılımla gerçekleşen ilk müsabakaların sonunda dereceye giren okullara madalyalarını İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir takdim etti. Musabakalar sonunda dereceye giren okullar 1. Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu, 2. Metristepe İlkokulu, 3. Zafer İlkokulu ve 4. Cumhuriyet İlkokulu oldu. Şenlik, bugün Kasımpaşa Spor Salonunda başlayan 3. sınıf sek sek yarışmaları ile devam edecek.